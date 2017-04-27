«Амкар» ни разу не побеждал «Краснодар» дома

Сегодня в матче 25-го тура РФПЛ «Амкар» примет в Перми «Краснодар».

За всю историю противостояний пермяки побеждали краснодарцев только один раз – 24 марта 2012 года (1:0 – в Краснодаре).

Всего соперники встречались между собой 14 раз: 9 побед у «Краснодара», 4 ничьи и единственный успех «Амкара». Разница мячей – 20:11 в пользу «быков».