Станислав Прокофьев: Заряд на «Спартак» у «Амкара» максимальный

Нападающий «Амкара» Станислав Прокофьев рассказал о настрое команды на матч 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

- У нас заряд на «Спартак» максимальный. Против них всегда выходишь на поле с огромным желанием, а уж если они будут решать в этой игре вопрос с чемпионством… Просто так мы не сдадимся. Тем более играем у себя дома на глазах у пермских болельщиков. Да и за выездное поражение в первом круге на последних минутах (0:1) злость до сих пор осталась. Неприятный был гол в конце у Дениса Глушакова. Но это футбол — надо просто брать реванш, - передают слова Прокофьева «Известия».

Напомним, что матч «Амкар» - «Спартак» пройдет в Перми на поле стадиона «Звезда» 13 мая.