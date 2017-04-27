Светлана Кузнецова завершила выступление на турнире в Штутгарте
В четверг российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла в матче второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте немке Лауре Зигемунд со счетом 4:6, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. На счету Кузнецовой одна подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 из 13 брейк-пойнтов.
Добавим, что Зигемунд поспорит за выход в полуфинал с победительницей матча между американой Коко Вандевеге и чешской Каролиной Плишковой.
Штутгарт
(Германия)
Турнир WTA
Категория «Премьер». Покрытие - грунт
Призовой фонд - 710 900 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Зигемунд Л. (Германия) - 4:6, 3:6
Место и дата
27 апреля 13:00, , Онлайн-трансляция
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