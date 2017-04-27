Российские арбитры не будут работать на матчах Кубка конфедераций

Стали известны имена арбитров, назначенные на Кубок конфедераций, который состоится в 2017 году в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что судьи были выбраны комитетом спортивной организации из числа кандидатов на обслуживание матчей ЧМ-2018 и представляют все шесть футбольных конфедераций.

При этом сообщается, что арбитры прошли подготовку в рамках организованного ФИФА проекта: специальные семинары, включающие как теоретические, так и практические занятия, дали возможность судьям лучше подготовиться к ЧМ-2018. Подготовкой кандидатов руководили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

Полный список арбитров, назначенных на Кубок конфедераций в России выглядит следующим образом:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Уилмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).

В числе видеоассистентов турнира присутствует Рафшан Ирматов (Узбекистан).

Напомним, турнир состоится с 17 июня по 2 июля на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).