Полиция Южной Кореи выдвинула обвинения организаторам договорного матча Overwatch

Отделение полиции по борьбе с киберпреступностью города Кёнгидо выдвинуло обвинения менеджеру и тренеру команды Luminous Solar по Overwatch.



Команда пыталась выиграть квалификацию к турниру OGN Overwatch APEX Challenger за счет договорного матча.

Организаторы чемпионата провели расследование матча группового этапа и установили, что менеджер команды Джин Соок-хун и тренер Баек Мин-дже сделали спонсорское предложение коллективу UnLimited в обмен на проигрыш матча. Игроки Luminous Solar также использовали поддельную медицинскую справку, чтобы провести замену на последних минутах игры.



Телекомпания OnGameNet, которая отвечает за проведение турнира, навсегда исключила Luminous Solar из списка участников своих турниров, а участнику договорного матча со стороны UnLimited запретили квалифицироваться на следующий сезон чемпионата.

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