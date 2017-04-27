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Китайский клуб может быть наказан за оскорбительный баннер о «британских собаках»

Источник:  AFPКомментарии

Как сообщает AFP, Азиатская футбольная конфедерация открыла дисциплинарное дело в отношении «Гуанчжоу Эвергранд».

Отмечается, что фанаты китайской команды во время выездного матча Лиги чемпионов АФК против «Итсерна» из Гонконга (6:0) вывесили баннер с фразой: «Уничтожайте британских собак, искореняйте яд независимости Гонконга».

Согласно источнику, наказание также ждет и японский «Кавасаки Фронтале», фанаты которого развернули на трибунах флаг военного времени во время матча с корейским «Сувоном».

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