Как сообщает AFP, Азиатская футбольная конфедерация открыла дисциплинарное дело в отношении «Гуанчжоу Эвергранд».

Отмечается, что фанаты китайской команды во время выездного матча Лиги чемпионов АФК против «Итсерна» из Гонконга (6:0) вывесили баннер с фразой: «Уничтожайте британских собак, искореняйте яд независимости Гонконга».

Согласно источнику, наказание также ждет и японский «Кавасаки Фронтале», фанаты которого развернули на трибунах флаг военного времени во время матча с корейским «Сувоном».