Елена Веснина проиграла Карле Суарес-Наварро на турнире в Штутгарте

В четверг российская теннисистка Елена Веснина уступила в матче второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте испанке Карле Суарес-Наварро со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету Весниной три подачи навылет, две двойные ошибки и два из 13 брейк-пойнтов.

Добавим, что Суарес-Наварро поспорит за выход в полуфинал с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер и француженкой Кристиной Младенович.

Ранее борьбу на турнире завершила другая российская теннисистка Светлана Кузнецова, уступившая немке Лауре Зигемунд со счетом 4:6, 3:6.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA

Категория «Премьер». Покрытие - грунт

Призовой фонд - 710 900 долларов США

Одиночный разряд

Второй круг