Елена Веснина проиграла Карле Суарес-Наварро на турнире в Штутгарте
В четверг российская теннисистка Елена Веснина уступила в матче второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте испанке Карле Суарес-Наварро со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету Весниной три подачи навылет, две двойные ошибки и два из 13 брейк-пойнтов.
Добавим, что Суарес-Наварро поспорит за выход в полуфинал с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер и француженкой Кристиной Младенович.
Ранее борьбу на турнире завершила другая российская теннисистка Светлана Кузнецова, уступившая немке Лауре Зигемунд со счетом 4:6, 3:6.
Штутгарт
(Германия)
Турнир WTA
Категория «Премьер». Покрытие - грунт
Призовой фонд - 710 900 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Суарес Наварро К. (Испания) - 2:6, 4:6
Место и дата
27 апреля 14:00, , Онлайн-трансляция