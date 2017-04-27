Эдуард Вартанян: Считаю, доказал, что заслужил быть главным претендентом на пояс ACB

Претендент на титул АСВ в легком весе Эдуард Вартанян рассказал о том, как ему предложили выйти на замену травмированному Абдул-Азизу Абдулвахабову.

«Мне позвонил мой менеджер Гаджи Караев и сказал, что лига АСВ предлагает мне бой за временный пояс. Я, конечно, согласился. Мы с Гаджи обсудили всё ситуацию, обсудили, что даёт этот пояс. Но мысли отказаться не было ни на секунду.

Кто-то считает, что с Сарнавским для меня был не трудовой бой, но это не так. Это был серьёзный, сильный бой, было постоянное давление. Конечно, он вышел не таким кровавым, как с Шаблием, но было крайне непросто. Я считаю, что я доказал своими боями после поражения Абдул-Азизу, что заслужил быть главным претендентом. И хорошо, что мне предоставили такую возможность. А по поводу выхода на коротком уведомлении: бой есть бой. Да, я не готов к пяти раундам по пять минут. Да, я не изучал Кошкина, можно долго перечислять список проблем. Но я готов сражаться, это то, что у меня не отнять. И именно это сейчас имеет значение.

Я считаю, что Кошкин разнообразный ударник, у него база рукопашка и он хорошо защищается от борьбы. Особых трудностей в партере в последних боях у него не было. Он дрался в 77 кг, он большой. Он готов на пять раундов. Ну да, это есть, никуда от этого не денешься. Но я в этом спорте для того, чтобы принимать вызовы и ставить рекорды.»

План один - это победить. Я никогда не гнался за быстрыми финишами, не буду этого делать и сейчас. Ведь если не получится соперника быстро финишировать, то что тогда делать? Поэтому, я буду настраиваться на всю дистанцию, на все пять раундов. Буду действовать уверенно, но осторожно», - сказал Вартанян.