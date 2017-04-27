В ЦСКА уточнили порядок продажи билетов на дерби со «Спартаком»
Пресс-служба ЦСКА дополнительно разъяснила порядок реализации билетов на домашний матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».
«Как сообщалось ранее, первоочередное право приобретения билетов есть у обладателей разовых билетов на матч с «Ростовом» либо «Локомотивом».
27 и 28 апреля продажа осуществляется только для них. 29 апреля приобрести билеты смогут обладатели абонемента на сезон-2016/17.
В случае, если после двух этапов продаж останутся билеты для реализации, о времени их свободной продажи pfc-cska.com сообщит дополнительно», - говорится на официальном сайте красно-синих.
Игра пройдет в воскресенье. Начало - в 17:00 мск.
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