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Нагибин сразится с Бухингером на M-1 Challenge 80 в Китае

Источник:  Mix FightКомментарии

15 июня в Харбине (Китай) состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 80.

Одним из двух главных боев вечера станет поединок за пояс чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе между российским проспектом Тимуром Нагибиным (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец, 9-2) и действующим чемпионом Иваном Бухингером (MMA Spirit, 31-5).

Совсем недавно – на турнире M-1 Challenge 76 Тимур Нагибин одержал тяжелую трудовую победу над Диего Давеллой, которая стала для него пятой на турнирах M-1 Challenge. После боя Тимур обратился к руководству организации с просьбой дать ему реванш с единственным человеком, которому он уступил в рейдже – Алеексем Невзоровым или дать титульный бой. Спустя несколько минут Алексей был нокаутирован Мовсаром Евлоевым и сейчас проходит восстановительный курс. Тимур же получает долгожданный шанс сразится с чемпионом.

4 года Иван Бухингер не знал поражений, одержав за это время 10 побед и удерживая пояс чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе. В декабре прошлого года этот стрик был прерван Магомедом Идрисовым, однако тот бой не носил статус титульного по причине несоответствия российским бойцом заявленной весовой категории. Весной 2017 года было предпринято две попытки организовать этим двум бойцам реванш с титульным статусом, однако обе они не увенчались успехом. После известных событий было принято решение двигаться дальше и на бой с Бухингером теперь выйдет новый претендент.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(Свыше 93 кг), Маркус Винициус «Гора» Лопес (Бразилия), 11-5 - Сергей Харитонов (Россия), 24-6

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе
Тимуром Нагибиным (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 9-2 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-5

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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