Даниил Квят: «Торо Россо» прибавляет с каждым этапом
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями
от Гран-при России.
«Было здорово финишировать в очках в Австралии (девятое место). Следующие два этапа получились для нас неудачными. Но команда работает
хорошо, с каждым этапом мы прибавляем. Главное, что у нас есть перспективы,
нужно продолжать работать.
Давления не испытываю, выступаю четвертый год подряд здесь - привык ко всему. В гонке все будет зависеть от команды, от каждого члена «Торо Россо», от настройки машины», - цитирует Квята ТАСС
Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.
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