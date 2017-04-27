Даниил Квят: «Торо Россо» прибавляет с каждым этапом

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России.

«Было здорово финишировать в очках в Австралии (девятое место). Следующие два этапа получились для нас неудачными. Но команда работает хорошо, с каждым этапом мы прибавляем. Главное, что у нас есть перспективы, нужно продолжать работать.

Давления не испытываю, выступаю четвертый год подряд здесь - привык ко всему. В гонке все будет зависеть от команды, от каждого члена «Торо Россо», от настройки машины», - цитирует Квята ТАСС

Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.



