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Даниил Квят: «Торо Россо» прибавляет с каждым этапом

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России.

«Было здорово финишировать в очках в Австралии (девятое место). Следующие два этапа получились для нас неудачными. Но команда работает хорошо, с каждым этапом мы прибавляем. Главное, что у нас есть перспективы, нужно продолжать работать.

Давления не испытываю, выступаю четвертый год подряд здесь - привык ко всему. В гонке все будет зависеть от команды, от каждого члена «Торо Россо», от настройки машины», - цитирует Квята ТАСС

Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.

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