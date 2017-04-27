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ЦСКА – «Локомотив». Акинфеев совершил 5 сейвов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Локомотив» – 4:0.

По данным Wyscout, «Локомотив» больше владел мячом – 34 минуты чистого игрового времени против 32 у ЦСКА и сделал больше передач – 437 (точность – 84%) против 379 (77%). Однако ЦСКА был острее – 10 контракт против 0 и 14 ударов по воротам против 9. Армейцы быстрее выходили из обороны в атаку и доводили мяч до чужой зоны – 24% от всех передач было направлено в последнюю треть поля. Показатель железнодорожников – 19%. Акинфеев совершил 6 сейвов. Гилерме – 2.

Что это было? Михаил Борзыкин – о дерби ЦСКА – «Локомотив»

Матч

ЦСКА - Локомотив - 4:0 (3:0)

Голы

Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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