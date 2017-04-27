ЦСКА – «Локомотив». Акинфеев совершил 5 сейвов
Вчера в матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Локомотив» – 4:0.
По данным Wyscout, «Локомотив» больше владел мячом – 34 минуты чистого игрового времени против 32 у ЦСКА и сделал больше передач – 437 (точность – 84%) против 379 (77%). Однако ЦСКА был острее – 10 контракт против 0 и 14 ударов по воротам против 9. Армейцы быстрее выходили из обороны в атаку и доводили мяч до чужой зоны – 24% от всех передач было направлено в последнюю треть поля. Показатель железнодорожников – 19%. Акинфеев совершил 6 сейвов. Гилерме – 2.
Что это было? Михаил Борзыкин – о дерби ЦСКА – «Локомотив»
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция