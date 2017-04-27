ЦСКА – «Локомотив». Вернблум выиграл в два раза больше единоборств, чем Денисов
Вчера в матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Локомотив» – 4:0.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Фернандеш – 6 ударов (3 в створ). Примечательно, что весь «Локомотив» нанес 9 ударов. Наибольшее количество передач сделал Игорь Денисов – 53 (точность – 89%). А в единоборства чаще всех вступал опять же Фернандеш – 30 (выиграл 50%). Интересно, что опорники «Локомотива» – Тарасов и Денисов – провалили игру – 36% и 24% выигранных единоборств соответственно. Для сравнения Вернблум выиграл 52% дуэлей. Самым активным в дриблинге был Головин – 9 обводок.
Что это было? Михаил Борзыкин – о дерби ЦСКА – «Локомотив»
Матч
Голы
Дзагоев 11 (1:0). Витиньо 39 (2:0). Головин 45 (3:0). Натхо 52 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тошич, 81), Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов, Витиньо (Чалов, 64)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Кверквелия, Денисов И., Фернандеш, Тарасов (Баринов, 46), Миранчук А. (Игнатьев, 68), Ари, Майкон (Фарфан, 46)
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция