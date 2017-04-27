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В Болгарии оправдали легкоатлетку Дынекову, обвиненную в употреблении допинга

Источник:  ТАССКомментарии

Дисциплинарная комиссия Болгарского олимпийского комитета (БОК) оправдала рекордсменку страны в беге на 3000 м с препятствиями Сильвию Дынекову, обвиненную в употреблении запрещенных веществ перед Олимпиадой-2016 в Бразилии.

«Дисциплинарная комиссия не обнаружила доказательств нарушения антидопинговых правил со стороны Дынековой, заявленной для участия в Олимпийских играх-2016 на дистанции 3000 метров с препятствиями, ее вины или небрежности, а также отмечает противоречия в документации, представленной Болгарской федерацией легкой атлетики (БФЛА) по поручению IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций)», - говорится в официальном заявлении комиссии БОК.

Ранее БФЛА сообщила, что IAAF не признала Дынекову элитной спортсменкой и передала расследование ее дела на национальный уровень - в Дисциплинарную комиссию БОК.

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