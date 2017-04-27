Никита Симонян: «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от центрального матча 25-го тура РФПЛ мжду ЦСКА и «Спартаком».

- Я жду яркой игры в дерби, потому что в матче с «Локомотивом» (4:0) армейцы показали просто блестящую игру, что и говорить. «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего. Важно не уповать на кого-то, не надеяться, что потеряют очки ЦСКА или «Зенит». «Спартаку» надо самому думать о том, чтобы одерживать победы, - передает слова Симоняна «Р-Спорт».

Добавим, что после 25 туров «Спартак», набрав 57 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА отстает от красно-белых на семь очков. Третье место в турнирной таблице РФПЛ занимает «Зенит», отстающий от лидера на восемь очков.

В следующем туре 30 апреля армейцы на своем поле сыграют против команды Массимо Карреры. Днем позже «Зенит» сыграет в гостях с «Томью».