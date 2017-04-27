Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм3 : 5Эдмонтон
Теннис  Шарапова- : -Макарова
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Амкар- : -Краснодар
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Симонян: «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от центрального матча 25-го тура РФПЛ мжду ЦСКА и «Спартаком».

- Я жду яркой игры в дерби, потому что в матче с «Локомотивом» (4:0) армейцы показали просто блестящую игру, что и говорить. «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничего. Важно не уповать на кого-то, не надеяться, что потеряют очки ЦСКА или «Зенит». «Спартаку» надо самому думать о том, чтобы одерживать победы, - передает слова Симоняна «Р-Спорт».

Добавим, что после 25 туров «Спартак», набрав 57 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА отстает от красно-белых на семь очков. Третье место в турнирной таблице РФПЛ занимает «Зенит», отстающий от лидера на восемь очков.

В следующем туре 30 апреля армейцы на своем поле сыграют против команды Массимо Карреры. Днем позже «Зенит» сыграет в гостях с «Томью».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Булавин: У «Спартака» страсти побольше, чем у «Зенита»Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча петербуржцев против «Оренбурга» (1:0).«Амкар» - «Краснодар». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команды в матче 25-го тура чемпионата России «Амкар» - «Краснодар».ЦСКА – «Локомотив». Вернблум выиграл в два раза больше единоборств, чем ДенисовВчера в матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Локомотив» – 4:0.ЦСКА – «Локомотив». Акинфеев совершил 5 сейвовВчера в матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Локомотив» – 4:0.Он вам не Никитос! Кто такой Медведев, пропускающий меньше всех в России?Он вам не Никитос! Кто такой Медведев, пропускающий меньше всех в России?«Советский спорт» - о вратаре «Ростова», который готовится побить рекорд Руслана Нигматуллина.В ЦСКА уточнили порядок продажи билетов на дерби со «Спартаком»Пресс-служба ЦСКА дополнительно разъяснила порядок реализации билетов на домашний матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».Сможет ли ЦСКА обыграть «Спартак»? (ОПРОС)30 апреля ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России.Что это было? Михаил Борзыкин – о дерби ЦСКА – «Локомотив»Что это было? Михаил Борзыкин – о дерби ЦСКА – «Локомотив»Обозреватель «Советского спорта» разбирает центральный матч 25-го тура, в котором ЦСКА разгромил «Локомотив».Станислав Прокофьев: Заряд на «Спартак» у «Амкара» максимальныйНападающий «Амкара» Станислав Прокофьев рассказал о настрое команды на матч 28-го тура чемпионата России против «Спартака».Александр Бубнов: Победой над «Томью» «Анжи» практически гарантирует себе прописку в РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 25-го тура РФПЛ, в которой «Анжи» примет «Томь».«Амкар» ни разу не побеждал «Краснодар» домаСегодня в матче 25-го тура РФПЛ «Амкар» примет в Перми «Краснодар».Алексей Стрепетов: В матче «Оренбурга» и «Зенита» мы увидели совершенно равные командыБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча петербуржцев против «Оренбурга» (1:0).Валерий Минько: Надо обыгрывать «Спартак» на своей арене и попортить ему нервыБывший защитник московского ЦСКА Валерий Минько высказался о предстоящем матче армейцев против «Спартака» в 26-м туре РФПЛ.Максим Цветков: Думаю, ЦСКА опередит «Зенит», но разочарован, что «Спартак» оторвалсяЧемпион мира по биатлону Максим Цветков оценил выступление ЦСКА в текущем сезоне РФПЛ.Ведран Чорлука: Выше голову, парни!Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука призвал команду и ее болельщиков не предаваться унынию после крупного поражения от ЦСКА (0:4) в 25-м туре чемпионата России.Андрей Будогосский: Безбородов – достойный кандидат на обслуживание матча ЦСКА – «Спартак»Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра из Петербурга Владислава Безбородова на центральную встречу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Александр Бубнов: «Амкар» и «Краснодар» сыграют вничью 1:1Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 25-го тура РФПЛ, в которой «Амкар» примет «Краснодар».Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча с «Амкаром»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 25-го тура РФПЛ, в которой «Амкар» примет «Краснодар».ЦСКА построен, «Зенит» разрушен. Колонка Евгения ЛовчеваЦСКА построен, «Зенит» разрушен. Колонка Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» сравнивает игру двух пока еще претендентов на «золото».Ужас-ужас для лидера. Пять признаков того, что ЦСКА готов отстоять титулУжас-ужас для лидера. Пять признаков того, что ЦСКА готов отстоять титулОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о моменте истины в чемпионской интриге.
Футбол
В ЦСКА уточнили порядок продажи билетов на дерби со «Спартаком»
Футбол
Сможет ли ЦСКА обыграть «Спартак»? (ОПРОС)
Футбол
«Бавария» подписала контракт с Команом до 2020 года
Футбол
Российские арбитры не будут работать на матчах Кубка конфедераций
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Никита Симонян
Никита Симонянвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости