Вячеслав Булавин: У «Спартака» страсти побольше, чем у «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча петербуржцев против «Оренбурга» (1:0).

- Не понравился матч с «Оренбургом». Что делать команде в Лиге чемпионов с такой игрой? Можно сравнить ЦСКА и «Зенит», с каким настроем они выходят на поле. Да, преимущество было у петербуржцев, но играли они без ворот. «Зенит» как против «Урала» имел преимущество, но мог пропустить, так и здесь. Хорошо хоть Лунев выручает.

«Зенит» уже потерял все шансы на борьбу за чемпионство, нужно бороться за второе место с ЦСКА. Есть теоретические шансы, но «Спартак» не упустит первое место. У красно-белых страсти побольше, чем у петербуржцев, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти

Напомним, «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, единственный гол на 17-й минуте забил Жулиано, реализовав пенальти.

После этого матча петербуржцы имеют 49 очков и поднялись на второе место, у ЦСКА матч в запасе. Оренбуржцы с 22 очками занимают 13-е место.

Следующую встречу «Зенит» проведет 1 мая на выезде против «Томи». «Оренбург» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».