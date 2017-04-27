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Нападающий Людучин покидает «Югру»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий Роман Людучин покидает «Югру», клуб не предложил игроку новый контракт, сообщил генеральный менеджер команды из Ханты-Мансийска Евгений Хацей.

В завершившемся сезоне КХЛ форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 19 (8+11) очков. Всего в КХЛ он провел 382 игры и набрал 163 (78+85) очка.

«Людучин покидает «Югру», новый контракт игроку не предлагаем», - сказал Хацей.

Напомним, в марте пост главного тренера команды занял Игорь Захаркин. 

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