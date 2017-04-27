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Гендиректор МОК: Вероятность дальнейших санкций против России очень высока

Источник:  DW.deКомментарии

Гендиректор МОК Кристоф де Кеппер выступил на слушаниях в бундестаге ФРГ, посвященных выводам из доклада Макларена о допинге в российском спорте. Он допустил возможность новых санкций.

«Вероятность того, что будут дальнейшие санкции, очень высока.  Окончательное решение о целесообразности новых ограничительных мер в отношении российских спортсменов будет принято после того, как две сформированные летом 2016 года комиссии, расследуют обвинения, выдвинутые в докладе Макларена и сделают соответствующие выводы«, - цитирует де Кеппера DW.

Также Де Кеппер подчеркнул, что «в результате этих процедур ожидает ряд структурных изменений» в российских антидопинговых механизмах. По меньшей мере, мы можем констатировать, что российская сторона «признает наличие проблемы», сказал гендиректор МОК. «Это уже что-то, поскольку до получения нами этого признания прошло немало времени», - добавил де Кеппер.

Напомним, что ряд российских спортсменов не были допущены на Олимпиаду-2016 после доклада Макларена о массовом применении допинга в российском спорте.

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