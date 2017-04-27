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Главгосэкспертиза одобрила изменения в бюджете строительства стадиона на 45 тысяч мест в Нижнем Новгороде

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главгосэкспертиза России закончила проверку достоверности определения сметной стоимости доработанного проекта строительства стадиона в Нижнем Новгороде, на котором в 2018 году пройдет несколько групповых матчей чемпионата мира по футболу.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы, по итогам проверки выдано положительное заключение. Размер согласованной суммы, необходимой для завершения строительства, не оглашается.  

Нынешнее заключение Главгосэкспертизы стало уже не первым для арены в Нижнем Новгороде. Первое положительное заключение по проекту возведения футбольного стадиона на берегу Волги в историческом центре Нижнего Новгорода было выдано Главгосэкспертизой России еще в 2014 году. Позже в документацию были внесены изменения, и в марте 2017 года учреждение согласовало уже обновленный проект. 1 марта «Советский спорт» сообщал об утверждении измененного проекта. По этому проекту нижегородский стадион станет одним из самых ярких и интересных объектов из числа тех, что возводятся к чемпионату мира. После открытия он сможет принимать до 45 тысяч болельщиков.

Напомним, что последним представителем Нижнего Новгорода в высшем дивизионе был клуб «Волга», расформированный в 2016 году. Сейчас в городе есть только один профессиональный футбольный клуб - «Олимпиец», который выступает в ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье». Средняя посещаемость на матчах этой команды в текущем сезоне составляет 1011 зрителей. Новый стадион станет самым большим стадионом в третьем по значению футбольном дивизионе страны. 

Планируется, что нижегородский стадион станет площадкой для проведения групповых матчей 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира по футболу в 2018 году, а по завершению турнира здесь будут проходить соревнования не только по футболу, но и другим видам спорта. Поле арены будет покрыто натуральным травяным газоном. В составе комплекса предусмотрены четырехъярусные трибуны и VIP-ложи, ложа президента, офисы FIFA, помещения для спортсменов, пресс-центр, пункты общественного питания и торговые точки для зрителей, административные и технические помещения. В ходе работ на стадионе будут возведены более 12 тысяч кубометров металлоконструкций, предстоит смонтировать более 35 инженерных систем, а объем монолитных работ составит почти 180 тысяч кубометров. На работах на объекте задействовано более 1000 человек из Москвы и Нижнего Новгорода. Стадион в Нижнем Новгороде сделают доступным и для свободного перемещения и размещения маломобильных групп населения: все необходимые для этого решения предусмотрены проектом, который одобрила Главгосэкспертиза России. Строительство будет вестись за счет средств федерального бюджета. Строительство ведется на земельном участке площадью 21,60 га. Общая площадь самого стадиона составит 127 500 квадратных метров, а его высота – 54 метра.

Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения проектов стадионов для чемпионата мира и объектов инфраструктуры в городах, которые примут чемпионат, Главгосэкспертизе удалось значительно снизить расходы бюджета. Общая экономия в прошлом году составила почти 300 миллиардов рублей 

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