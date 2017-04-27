Джанни Инфантино: Надеюсь, что сборная из Южной Америки выиграет чемпионат мира-2018
Президент ФИФА Джанни Инфантино
выразил надежду, что в 2018 году чемпионом мира станет южноамериканская
сборная. Напомним, что турнир пройдет в России.
«Надеюсь, что победителем
ЧМ-2018 станет сборная Южной Америки. Именно здесь играют в лучший футбол», -
цитирует Инфантино Xinhua. Это
заявление он сделал на конгрессе в Сантьяго.
Напомним, турнир
состоится в 2018 году в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны
– Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем
Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал
состоится в Москве на стадионе «Лужники».
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