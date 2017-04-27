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Джанни Инфантино: Надеюсь, что сборная из Южной Америки выиграет чемпионат мира-2018

Источник:  XinhuaКомментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2018 году чемпионом мира станет южноамериканская сборная. Напомним, что турнир пройдет в России.

«Надеюсь, что победителем ЧМ-2018 станет сборная Южной Америки. Именно здесь играют в лучший футбол», - цитирует Инфантино Xinhua. Это заявление он сделал на конгрессе в Сантьяго.

Напомним, турнир состоится в 2018 году в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

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