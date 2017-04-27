Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм3 : 5Эдмонтон
Теннис  Шарапова7:5, 3:1Макарова
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Амкар0 : 1Краснодар
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Стржалковский: «Динамо» по силам занять седьмое-восьмое место в РФПЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что футбольный клуб способен занять место не ниже восьмого в следующем сезоне чемпионата России.

Сегодня на базе в Новогорске футболисты «Динамо» встретились со Стржалковским и генеральным директором клуба Евгением Муравьевым.

«Перед командой остается цель выйти в российскую футбольную премьер-лигу с первого места. На следующий сезон вполне посильная задача для «Динамо» - седьмое-восьмое место в РФПЛ», - цитирует Стржалковского ТАСС.

Напомним, бело-голубые досрочно обеспечили себе возвращение в элиту российского футбола из первого дивизтога, куда они впервые вылетели по итогам сезона-2015/16.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Бабаев: Дзагоев готовится к матчу со «Спартаком»Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о прогрессе в игре нападающего Витиньо и состоянии полузащитника Алана Дзагоева, из-за повреждения покинувшего поле в матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (4:0).Валерий Рейнгольд: «Локомотив» вышел погулять по парку ГорькогоВалерий Рейнгольд: «Локомотив» вышел погулять по парку ГорькогоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (4:0).Валерий Рейнгольд: Неужели Луческу не стыдно каждый раз набирать очки только с помощью арбитров?Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что «Зенит» в матче 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0) победил за счет судьи Михаила Вилкова.РФПЛ. 25-й тур. «Амкар» - «Краснодар», «Анжи» – «Томь» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата России по футболу.«Амкар» – «Краснодар». ОнлайнВ рамках 25-го тура чемпионата России «Амкар» сыграет с «Краснодаром».Вячеслав Булавин: У «Спартака» страсти побольше, чем у «Зенита»Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча петербуржцев против «Оренбурга» (1:0).Никита Симонян: «Спартаку» надо выиграть три матча из пяти и больше ничегоВице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от центрального матча 25-го тура РФПЛ мжду ЦСКА и «Спартаком».«Амкар» - «Краснодар». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команды в матче 25-го тура чемпионата России «Амкар» - «Краснодар».ЦСКА – «Локомотив». Вернблум выиграл в два раза больше единоборств, чем ДенисовВчера в матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Локомотив» – 4:0.ЦСКА – «Локомотив». Акинфеев совершил 5 сейвовВчера в матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Локомотив» – 4:0.Он вам не Никитос! Кто такой Медведев, пропускающий меньше всех в России?Он вам не Никитос! Кто такой Медведев, пропускающий меньше всех в России?«Советский спорт» - о вратаре «Ростова», который готовится побить рекорд Руслана Нигматуллина.В ЦСКА уточнили порядок продажи билетов на дерби со «Спартаком»Пресс-служба ЦСКА дополнительно разъяснила порядок реализации билетов на домашний матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».Сможет ли ЦСКА обыграть «Спартак»? (ОПРОС)30 апреля ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России.Что это было? Михаил Борзыкин – о дерби ЦСКА – «Локомотив»Что это было? Михаил Борзыкин – о дерби ЦСКА – «Локомотив»Обозреватель «Советского спорта» разбирает центральный матч 25-го тура, в котором ЦСКА разгромил «Локомотив».Станислав Прокофьев: Заряд на «Спартак» у «Амкара» максимальныйНападающий «Амкара» Станислав Прокофьев рассказал о настрое команды на матч 28-го тура чемпионата России против «Спартака».Александр Бубнов: Победой над «Томью» «Анжи» практически гарантирует себе прописку в РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 25-го тура РФПЛ, в которой «Анжи» примет «Томь».«Амкар» ни разу не побеждал «Краснодар» домаСегодня в матче 25-го тура РФПЛ «Амкар» примет в Перми «Краснодар».Алексей Стрепетов: В матче «Оренбурга» и «Зенита» мы увидели совершенно равные командыБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча петербуржцев против «Оренбурга» (1:0).Валерий Минько: Надо обыгрывать «Спартак» на своей арене и попортить ему нервыБывший защитник московского ЦСКА Валерий Минько высказался о предстоящем матче армейцев против «Спартака» в 26-м туре РФПЛ.Максим Цветков: Думаю, ЦСКА опередит «Зенит», но разочарован, что «Спартак» оторвалсяЧемпион мира по биатлону Максим Цветков оценил выступление ЦСКА в текущем сезоне РФПЛ.
Футбол
Валерий Рейнгольд: Неужели Луческу не стыдно каждый раз набирать очки только с помощью арбитров?
MMA
Польская организация побила рекорд посещаемости в европейском ММА
Теннис
Кузнецов обыграл Фоньини во втором круге турнира в Будапеште
Хоккей
Евгений Малкин: Матчи против Овечкина и Кузнецова всегда получаются особенными
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости