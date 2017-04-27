Владимир Стржалковский: «Динамо» по силам занять седьмое-восьмое место в РФПЛ
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что футбольный клуб способен занять место не ниже восьмого в следующем сезоне чемпионата России.
Сегодня на базе в Новогорске футболисты «Динамо» встретились со Стржалковским и генеральным директором клуба Евгением Муравьевым.
«Перед командой остается цель выйти в российскую футбольную премьер-лигу с первого места. На следующий сезон вполне посильная задача для «Динамо» - седьмое-восьмое место в РФПЛ», - цитирует Стржалковского ТАСС.
Напомним, бело-голубые досрочно обеспечили себе возвращение в элиту российского футбола из первого дивизтога, куда они впервые вылетели по итогам сезона-2015/16.
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