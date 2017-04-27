Евгений Малкин: Матчи против Овечкина и Кузнецова всегда получаются особенными

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда Кубка Стэли против «Вашингтон Кэпиталз».

- Тут не до веселья. Это плей-офф. Я нервничаю. Думаю, что все нервничают. Играть не просто… Я жду игр, но не думаю, что будет весело. Я нервничаю, но хочу играть. Это ответственный этап для меня и команды.

В «Вашингтоне» не только Алекс. Там есть Евгений Кузнецов. Это вызов для меня. Я жду серию с нетерпением. Она получится особенной. Матчи против «Вашингтона», Овечкина и Кузнецова всегда получаются особенными. Они хорошие хоккеисты, мы друзья. И все же для меня это вызов, - передает слова нападающего «Пингвинз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что первый матч серии пройдет в Вашингтоне в ближайшую пятницу. Встреча начнется в 2630 по московскому времени.

Матч Вашингтон - Питтсбург Место и дата 28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция



