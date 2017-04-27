Кузнецов обыграл Фоньини во втором круге турнира в Будапеште
Россиянин Андрей Кузнецов взял верх над итальянцем Фабио Фоньини во втором круге теннисного турнира в Будапеште.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 5 минут, - 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).
Кузнецов три раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и четыре брейка.
В четвертьфинале турнира Кузнецов встретится с итальянцем Паоло Лоренци.
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