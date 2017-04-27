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Суд отложил утверждение мирового соглашения между Гинером и Альфа-Банком

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Арбитражный суд Москвы отложил утверждение мирового соглашения между Альфа-банком и структурами, связанными с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
Об отложении утверждения мирового соглашения сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Альфа-банка.

Сообщается, что лбе стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения, однако суд посчитал необходимым сверить текст мирового соглашения с утвержденным ранее в Арбитражном суде Московской области. «Мне необходимо ознакомиться с текстами мировых соглашений на предмет наличия расхождений и неточностей», - сказала судья Светлана Белицкая.

Следующее заседание Арбитражного суда Москвы состоится 15 мая. Напомним, 14 июня 2016 года Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к Гинеру, взыскав с него около 100 миллионов долларов. Гинер выступил поручителем компании по получению ею кредита. 17 июня 2016 года было принято аналогичное решение – суд постановил взыскать с Гинера 3,6 миллиона долларов по кредиту.





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