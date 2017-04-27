Польская организация побила рекорд посещаемости в европейском ММА

Президент промоутерской компании KSW (Польша) Мартин Левандовский объявил о новом рекорде по продаже билетов для европейских ММА.

На турнир KSW 39, который состоится 27 мая на Национальном стадионе в Варшаве, удалось реализовать 47247 билетов. Таким образом, это рекорд за всю историю европейского ММА.

До этого самым посещаемым турниром был UFC on FOX 14, который состоялся в Стокгольме (Швеция) и собрал 30000 зрителей.

Как считает Левандовский, турнир 27 мая может собрать 58000 зрителей.

Отметим, что в рамках KSW 39 выступят сразу семь чемпионов организации в разных весовых категориях. Главным боем станет противостояние между чемпионом в полусреднем весе Мамедом Халидовым и Борисом Манковским.

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