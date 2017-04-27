Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм3 : 5Эдмонтон
Теннис  Шарапова7:5, 3:1Макарова
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Амкар0 : 1Краснодар
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Польская организация побила рекорд посещаемости в европейском ММА

Комментарии

Президент промоутерской компании KSW (Польша) Мартин Левандовский объявил о новом рекорде по продаже билетов для европейских ММА.

На турнир KSW 39, который состоится 27 мая на Национальном стадионе в Варшаве, удалось реализовать 47247 билетов. Таким образом, это рекорд за всю историю европейского ММА.

До этого самым посещаемым турниром был UFC on FOX 14, который состоялся в Стокгольме (Швеция) и собрал 30000 зрителей.

Как считает Левандовский, турнир 27 мая может собрать 58000 зрителей.

Отметим, что в рамках KSW 39 выступят сразу семь чемпионов организации в разных весовых категориях. Главным боем станет противостояние между чемпионом в полусреднем весе Мамедом Халидовым и Борисом Манковским.

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ТУРНИРЫ 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нагибин сразится с Бухингером на M-1 Challenge 80 в Китае15 июня в Харбине (Китай) состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 80.Эдуард Вартанян: Считаю, доказал, что заслужил быть главным претендентом на пояс ACBПретендент на титул АСВ в легком весе Эдуард Вартанян рассказал о том, как ему предложили выйти на замену травмированному Абдул-Азизу Абдулвахабову.Денис Смолдарев: Было бы круто, если бы в ACB ввели правила PrideЭстонский боец смешанного стиля Денис Смолдарев, выступающий в тяжелой весовой категории в лиге ACB заявил, что было бы не плохо, если бы в промоушене ввели правила организации Pride.ACB 61. Щеглов получил травму и не примет участие в турниреИзменения в карде турнира АСВ 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге.Восходящие звезды ММА. Универсальный солдат из Сибири Петр Ян (видео)Восходящие звезды ММА. Универсальный солдат из Сибири Петр Ян (видео)На этот раз в рубрике «Восходящие звезды ММА» – о чемпионе лиги ACB в легчайшем весе Петре Яне.Мальдонадо получил жуткую травму и не сможет драться в ближайшее время (фото)Бразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо на своей странице в Instagram сообщил о серьезной травме руки.Артем Фролов: Талех хороший парень, но в рейдже все знакомства заканчиваютсяНе знающий поражений российский боец ММА Артем Фролов рассказал о подготовке к предстоящему бою против Талеха Наджафзаде в рамках международного турнира M-1 Challenge 77, который пройдет 19 мая в Сочи.Артем Фролов: Мне всегда нравился несгибаемый характер ШлеменкоНе знающий поражений российский боец ММА Артем Фролов рассказал о тех спортсменах, с которых брал пример.Состав участников турнира Road To M-1 Санкт-Петербург27 апреля в клубе A2 Green Concert в Санкт-Петербурге состоится очередной турнир из серии Road To M-1. Предлагаем вашему вниманию окончательный состав его участников.Андрей Кошкин: Думаю, с Вартаняном закатим хорошую битвуПретендент на титул чемпиона ACB в легком весе Андрей Кошкин рассказал о смене соперника и своем настрое на поединок.Емельяненко устроил скандал во Внуково, опоздав на рейс в ГрозныйКак сообщает Life.ru, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в минувшее воскресенье попал в неприятную историю.Абдул-Азиз Абдулвахабов: Из-за моей травмы другие не должны простаивать, поэтому и ввели временный пояс ACBЧемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов рассказал о полученной травме перед боем против Андрея Кошкина.Этот день в истории. Бойцу ММА Карлосу Кондиту исполнилось 33 годаСегодня, 25 апреля, свое 33-летие отмечает известный во всем мире боец смешанного стиля Карлос Кондит.Выбери лучшего российского бойца по итогам апреля (ОПРОС)«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучшего российского бойца ММА по итогам апреля.Андрей Терентьев: Чемпионат Южного федерального округа по ММА прошел показательноВ Новороссийске определились победители чемпионата Южного федерального округа по ММА, завершающего отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам.Третий этап турнира PRIME SELECTION-2017 пройдет 29 апреля29 апреля в Симферополе определятся полуфиналисты международного турнира «PRIME SELECTION-2017» в весовых категориях до 66 и 77 кг. Проект PRIME SELECTION, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств, проводится уже третий сезон.M-1 Challenge 78. Немец Корц сразится против россиянина Савилова26 мая в Оренбурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77, в его рамках пройдет бой, в котором встретятся два очень колоритных тяжеловеса – Франк Корц (Германия, 4-1) бросит вызов Николаю Савилову (Арта и Сечь PRO, 4-2).M-1 Challenge 76. Мовсар Евлоев получил бонус за «Лучшее выступление» на турниреНа прошедшем 22 апреля в Назрани международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76 было огромное количество ярких и запоминающихся боев.День в истории. Бойцу ММА Майклу Чендлеру исполнился 31 годСегодня, 24 апреля, боец лиги Bellator американец Майкл Чендлер отмечается свой-31 день рождения.Аскаров защитил титул чемпиона ACB в наилегчайшем весе, победив ЛеонеВ Хасавюрте состоялся турнир ACB 58 «Young Eagles 17».
Футбол
Валерий Рейнгольд: Неужели Луческу не стыдно каждый раз набирать очки только с помощью арбитров?
MMA
Польская организация побила рекорд посещаемости в европейском ММА
Теннис
Кузнецов обыграл Фоньини во втором круге турнира в Будапеште
Хоккей
Евгений Малкин: Матчи против Овечкина и Кузнецова всегда получаются особенными
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства