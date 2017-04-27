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Валерий Рейнгольд: Неужели Луческу не стыдно каждый раз набирать очки только с помощью арбитров?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что «Зенит» в матче 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0) победил за счет судьи Михаила Вилкова.

- Пенальти не было. Рефери сломал игру. Хотя сложилось впечатление, что «Оренбург» не напрягался. Судья даже мог не вмешиваться. Чуть подождать и команды сами бы сделали эту работу.

В матче со «Спартаком» «Оренбург» выглядел намного лучше. Великое счастье, что «Спартак» забил на добавленной пятой минуте. Когда москвичи ходили по полю пешком, «Оренбург» забил два мяча и мог забить третий. Это фарт, что Промес забил гол. «Зенит» же вчера провел безобразный матч от и до. А как иначе, если такой непонятный состав и непонятно, что тренер хочет.

И все это некрасиво. Нельзя так в наглую помогать одной команде. Можно ошибиться, все живые люди, но это происходит из игры в игру. Каждый раз. Неужели не стыдно? Неужели Луческу не стыдно каждый раз набирать очки только с помощью арбитров? Ведь и без их помощи он побеждать должен, - сказал Рейнгольд.

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