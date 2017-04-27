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Тарас Шелестюк: Если дойдет до решения судей, то победу в поединке с Кличко отдадут Джошуа

Источник:  vRINGe.comКомментарии

Чемпион мира 2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в составе сборной Украины Тарас Шелестюк поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа и Владимира Кличко.

 «Для меня это бой равных бойцов. Противостояние обещает быть очень интересным и конкурентным. На стороне Владимира опыт, убийственный удар с двух рук и, конечно же, желание реабилитироваться за поражение Фьюри. Джошуа молод, голоден до больших побед, разнообразен в атаке, мощно бьет правый прямой и апперкот, ну а главный козырь – то, что бой будет в Англии. Если дойдёт до решения судей, то победа 100% будет за Энтони (все мы помним судейство на Олимпиаде-2012 в Лондоне).

Кличко нужно боксировать, как он это делал до этого, установить контроль джебом и за 6-7 раундов замучить соперника передней рукой и клинчами, при этом избегая сильных ударов Джошуа, и тем самым пошатнуть его уверенность в себе. А после этого пытаться нокаутировать англичанина правым прямым. Во всех своих боях Джошуа пропускал джеб от соперников ниже ростом и ниже классом. Вывод: у Владимира есть шанс установить контроль передней рукой, в этом аспекте он лучший.

Джошуа никогда не дрался с таким соперником, как Кличко-младший – это факт. Но он отлично вбивает правый прямой после переднего бокового, хорошо работает комбинациями, используя удары под разными углами. Если Энтони удаться избежать тактической ловушки Кличко, тогда Владимиру будет нелегко. Мой прогноз на бой – Джошуа UD 12. Но всем сердцем буду болеть за Владимира и верить в его победу нокаутом после экватора боя», - цитирует Шелестюка Vringe.com.

Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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