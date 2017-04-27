Шарапова – Макарова. Онлайн
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча второго круга турнира WTA в немецком Штутгарте
между россиянками Марией Шараповой и Екатериной Макаровой.
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|Хоккей
|Анахайм3 : 5Эдмонтон
|Теннис
|Шарапова7:5, 3:1Макарова
|Хоккей
|Швеция- : -Россия
|Футбол
|Амкар0 : 1Краснодар
|Футбол
|Анжи- : -Томь
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|Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча второго круга турнира WTA в немецком Штутгарте
между россиянками Марией Шараповой и Екатериной Макаровой.