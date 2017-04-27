Голы Смолова и Вандерсона принесли «Краснодару» победу над «Амкаром»
«Амкар» дома уступил «Краснодару» (0:2) в 25-м туре чемпионата России.
У победителей отличились Федор Смолов (63-я минута) и Вандерсон (76-я). Нападающий сборной России с 15 голами укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РФПЛ.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Пермский клуб с 34 очками остался на восьмом месте, команда Игоря Шалимова с 44 баллами - на четвертой строчке.
В следующем туре «Амкар» 30 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» днем позже примет «Анжи».
Матч
Голы
Смолов 63 (0:1). Вандерсон 76 (0:2).
Состав
Амкар: Хомич, Занев, Милькович, Зайцев, Конде, Комолов (Йовичич, 78), Баланович (Гасилин, 72), Гиголаев, Гол, Бодул, Прокофьев (Костюков, 46)
Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Жигулёв, 83), Подберёзкин (Перейра, 62), Газинский, Петров, Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 77)
Предупреждения:
Гиголаев, 81 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
27 апреля 17:00, Звезда, Текстовая трансляция