Украинский боксер Узелков сбил лося и разбил внедорожник
Украинский боксер Вячеслав Узелков (30-4, 18 КО) попал в ДТП недалеко
от Киева. Он сбил лося, когда ехал на внедорожнике.
Как сообщает ТСН, когда спортсмен ехал в сторону Киева, из
леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу. Животное попало под
колеса внедорожника Mitsubishi и погибло. В автомобиле существенно повреждена
передняя часть, треснуло лобовое стекло.
Боксер в аварии не получил повреждений, однако находится в
шоковом состоянии от произошедшего. Спортсмен, по утверждению его адвоката, двигался
со скоростью 75 км/ч, в авто ехал один без пассажиров.
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