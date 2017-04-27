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Украинский боксер Узелков сбил лося и разбил внедорожник

Источник:  ТСНКомментарии

Украинский боксер Вячеслав Узелков  (30-4, 18 КО) попал в ДТП недалеко от Киева. Он сбил лося, когда ехал на внедорожнике.

Как сообщает ТСН, когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу. Животное попало под колеса внедорожника Mitsubishi и погибло. В автомобиле существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло.

Боксер в аварии не получил повреждений, однако находится в шоковом состоянии от произошедшего. Спортсмен, по утверждению его адвоката, двигался со скоростью 75 км/ч, в авто ехал один без пассажиров. 

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