Украинский боксер Узелков сбил лося и разбил внедорожник

Украинский боксер Вячеслав Узелков (30-4, 18 КО) попал в ДТП недалеко от Киева. Он сбил лося, когда ехал на внедорожнике.

Как сообщает ТСН, когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу. Животное попало под колеса внедорожника Mitsubishi и погибло. В автомобиле существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло.

Боксер в аварии не получил повреждений, однако находится в шоковом состоянии от произошедшего. Спортсмен, по утверждению его адвоката, двигался со скоростью 75 км/ч, в авто ехал один без пассажиров.