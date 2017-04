Квят опубликовал фото нового шлема для Гран-при России

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят опубликовал в твиттере фото нового шлема. Он сделан специально для Гран-при России.

«Новый шлем для домашнего Гран-при», - подписал фотографию Квят.

Напомним, Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля.

New helmet for the home Grand Prix🚀🚀🚀 / Новый шлем для домашнего Гран При🚀🚀🚀 #f1 #teamkvyat #design #russiangp #sochi #torpedo pic.twitter.com/2xN73hUYCC