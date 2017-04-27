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Квят опубликовал фото нового шлема для Гран-при России

Источник:  Twitter.comКомментарии

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят опубликовал в твиттере фото нового шлема. Он сделан специально для Гран-при России.

«Новый шлем для домашнего Гран-при», - подписал фотографию Квят.

Напомним, Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля.

 


 

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