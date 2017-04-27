Квят опубликовал фото нового шлема для Гран-при России
Российский пилот команды «Торо Россо»
Даниил Квят опубликовал в твиттере фото нового шлема. Он сделан специально для
Гран-при России.
«Новый
шлем для домашнего Гран-при», - подписал фотографию Квят.
Напомним,
Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля.
New helmet for the home Grand Prix🚀🚀🚀 / Новый шлем для домашнего Гран При🚀🚀🚀 #f1 #teamkvyat #design #russiangp #sochi #torpedo pic.twitter.com/2xN73hUYCC— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) 27 апреля 2017 г.
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