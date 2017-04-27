Букмекеры отдают «Вашингтону» преимущество в первом матче серии с «Питтсбургом»
Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу второго раунда Кубка Стэнли, в которой «Вашингтон» примет «Питтсбург».
Коэффициент на победу команды Александра Овечкина в основное время составляет 2,25, тогда как виктория клуба Евгения Малкина идет за 2,78.
За ничью букмекеры предлагают 3,92.
Игра пройдет в пятницу, начало - в 02:30 мск.
Матч
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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