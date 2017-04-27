Льюис Хэмилтон: Не думаю, что погода в Сочи создаст проблемы

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего четвертого этапа чемпионата в «Формуле-1», который пройдет в Сочи.

- Я думаю, что гонка в Сочи не будет слишком сложной. Хотя тут есть два варианта: шины могут не продержаться всю гонку из-за того, что трасса достаточно мягкая - возможно, придется делать дополнительные остановки, как минимум две, или использовать другие шины. Но также это может быть хорошая гонка с одной остановкой. Я думаю, что температура вполне комфортная, есть небольшой ветерок. Не думаю, что погода в Сочи создаст проблемы, - передает слова Хэмилтона «Р-Спорт».

Добавим, что Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.