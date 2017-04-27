Дэниель Риккьярдо: Надеюсь, что «Ред Булл» в Сочи будет бороться за место в тройке

Пилот команды «Ред Булл» Дэниель Риккьярдо поделился ожиданиями от предстоящего четвертого этапа чемпионата в «Формуле-1», который пройдет в Сочи.

- Я не волнуюсь по поводу температуры, у нас будут свободные заезды. Я не думаю, что это станет проблемой. На этой трассе иногда бывает сложно, но думаю, в этой гонке все сложится хорошо. Надеюсь, что мы будем бороться за место в тройке, - передает слова Риккьярдо «Р-Спорт».

Добавим, что Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.