Vega Squadron снялась с WellPlay Invitational #8

Команда Vega Squadron отказалась от участия в турнире WellPlay Invitational #8 по Dota 2.



«После недавней победы на квалификации SL i-League Invitational в ближайшее время нам необходимо будет провести работу по получению виз в Китай, а так же перебраться нашу тренировочную базу для проведения буткемпа. Из-за ограниченного времени и плотного графика игр на других турнирах с нашим участием, мы вынуждены сняться с уже стартовавшего WellPlay. Хотелось бы поблагодарить организаторов турнира за понимание и доброжелательность», — прокомментировал менеджер Vega Squadron Александр Казанников.



В плей-офф чемпионата «акулы» проиграли коллективу Prodota Gaming и вылетели в нижнюю сетку, где должны были сыграть с PENTA Sports.

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