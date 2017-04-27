У юношей «Динамо СПб» взяли допинг-пробы без предупреждения
Заместитель гендиректора федерации футбола Петербурга Николай Объедков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, что британское антидопинговое агентство (УКАД) взяло допинг-пробы после матча детско-юношеских команд «Динамо СПб» - «Алмаз-Антей».
- Да, УКАД взяло пробы у «Динамо», у их юношей.
- Вас об этом предупреждали?
- Нет, они появились и попросили предоставить такую возможность. Мы связались в РФС, нам сказали не препятствовать.
- Вас случайно выбрали?
- Не могу сказать, они этого не объясняют, - сказал Объедков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, британское антидопинговое агентство проводит тестирование на территории России в период приостановления аккредитации РУСАДА.
14 апреля РФПЛ прислала всем клубам лиги письмо, в котором уведомила о начале внесоревновательного допинг-тестирования, которое будет проводить УКАД.