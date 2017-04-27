Роман Бабаев: Дзагоев готовится к матчу со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о прогрессе в игре нападающего Витиньо и состоянии полузащитника Алана Дзагоева, из-за повреждения покинувшего поле в матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (4:0).

«Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается.

Да, в игре Витиньо прогресс безусловно очевиден, но я абсолютно убежден, что он еще полностью не раскрыл свой потенциал. Не для кого не было тайной, что у Витиньо были проблемы с адаптацией. Поэтому клуб многим помог ему в этом плане, реализовав практически новый проект по адаптации. Ему самому нравится, что у него получается играть в футбол и приносить пользу команде, но от него стоит ожидать большего.

Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против «Спартака», - сказал Бабаев.

Игра ЦСКА - «Спартак» пройдет в воскресенье, начало - в 17:00 мск.