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Team Liquid сыграет с Invictus Gaming в четвертьфинале The Kiev Major

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Коллектив Team Liquid вышел в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

В 1/8 финала «жидкие» переиграли китайскую команду Newbee со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Invictus Gaming. Newbee заняла 9-16 место и получит 62 500 долларов.

Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.

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