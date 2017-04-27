Team Liquid сыграет с Invictus Gaming в четвертьфинале The Kiev Major

Коллектив Team Liquid вышел в четвертьфинал турнира The Kiev Major.



В 1/8 финала «жидкие» переиграли китайскую команду Newbee со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Invictus Gaming. Newbee заняла 9-16 место и получит 62 500 долларов.



Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.