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Сергей Юран: У ЦСКА и «Спартака» равные шансы, но против армейцев может сыграть травма Дзагоева

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший футболист  сборной России Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

– Не думаю, что ЦСКА можно назвать фаворитом встречи. Они, конечно забили четыре мяча в прошлом туре, но «Локомотив» сейчас не та команда, по которой можно судить об уровне игры. У «Спартака» и ЦСКА равные шансы, за армейцев может сыграть родной стадион, но против них травма Дзагоева. Он ключевой игрок центра поля, и его возможная потеря может серьезно сказаться на игре ЦСКА.

– Если «Спартак» проиграет в дерби, команда может сломаться психологически и упустить чемпионство?
– Чтобы об этом говорить, «Спартак» сначала должен проиграть. Поэтому, давайте дождемся результата игры. В любом случае, после ЦСКА, соперники у команды Карреры, при всем к ним уважении, не те, с которыми можно терять очки, – сказал Юран в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в Москве и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Команда Массимо Карреры с 57 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, армейцы с 50 баллами в активе идут на втором месте. Третью строчку с 49 очками занимает «Зенит».

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