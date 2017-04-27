Сергей Юран: У ЦСКА и «Спартака» равные шансы, но против армейцев может сыграть травма Дзагоева
Бывший
футболист сборной России Сергей Юран в
разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился
ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
– Не думаю, что ЦСКА можно назвать фаворитом встречи. Они,
конечно забили четыре мяча в прошлом туре, но «Локомотив» сейчас не та команда,
по которой можно судить об уровне игры. У «Спартака» и ЦСКА равные шансы, за
армейцев может сыграть родной стадион, но против них травма Дзагоева. Он
ключевой игрок центра поля, и его возможная потеря может серьезно сказаться на
игре ЦСКА.
–
Если «Спартак» проиграет в дерби, команда может сломаться психологически и
упустить чемпионство?
– Чтобы об этом говорить, «Спартак» сначала должен проиграть. Поэтому, давайте дождемся результата игры. В любом случае, после ЦСКА, соперники у команды Карреры, при всем к ним уважении, не те, с которыми можно терять очки, – сказал Юран в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Олег Долматов: Если Дзагоев не сыграет со «Спартаком», это будет серьезной потерей для ЦСКА
Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в Москве и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Команда Массимо Карреры с 57 очками возглавляет турнирную таблицу
РФПЛ, армейцы с 50 баллами в активе идут на втором месте. Третью строчку с 49
очками занимает «Зенит».