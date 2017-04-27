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Алексей Стрепетов: Если сравнивать «Зенит» и ЦСКА, то это – разные лиги

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Томью».

– «Томь» – это запланированные три очка. Но за тремя очками туда ехал и «Рубин». Петраков обязательно даст бой, хотя многие уже заранее похоронили его команду. Победа «Зениту», конечно, нужна для продолжения борьбы за Лигу чемпионов, но мы не видим ни костяка команды, ни лидера на поле, ни игры. 

Если сравнивать «Зенит» и ЦСКА, то это – разные лиги. От игры москвичей, особенно в матче с «Локомотивом», мы получаем удовольствие. ЦСКА показывает футбол высокого уровня, а «Зенит» – обычная серая команда. Будем верить, что бой продолжиться, но у «Зенита» не так много шансов, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Алексей Стрепетов: В матче «Оренбурга» и «Зенита» мы увидели совершенно равные команды

Напомним, матч «Томь» - «Зенит» пройдет 1 мая в Томске и начнется в 13:00. Петербуржцы с 49 очками занимают третью строчку турнирной таблицы РФПЛ. От ЦСКА, который идет на втором месте, команда Мирчи Луческу отстает на один балл, от лидера чемпионата «Спартака» - на восемь. Томичи с 13 очками занимают последнее 16-е место. 

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