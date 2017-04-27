Грасия покинет «Рубин» по окончании сезона

В следующем сезоне у казанского «Рубина» будет новый главный тренер. Нынешний наставник Хавьер Грасия покинет свой пост.

Как сообщают «Вести», руководство клуба недовольно работой испанского специалиста и подыскивает ему замену. Сообщается, что следующий главный тренер «Рубина» будет с российским паспортом.

Отметим, что во второй части чемпионата России в восьми встречах казанцы потерпели четыре поражения и добились лишь одной победы. «Рубин» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 29 очков.