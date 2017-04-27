Грасия покинет «Рубин» по окончании сезона
В
следующем сезоне у казанского «Рубина» будет новый главный тренер. Нынешний
наставник Хавьер Грасия покинет свой пост.
Как
сообщают «Вести», руководство клуба недовольно работой
испанского специалиста и подыскивает ему замену. Сообщается, что
следующий главный тренер «Рубина» будет
с российским паспортом.
Отметим, что во второй части чемпионата России в восьми встречах казанцы потерпели четыре
поражения и добились лишь одной победы. «Рубин»
занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 29 очков.
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