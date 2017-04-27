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Россия - Норвегия. Шестеркин - в воротах, Капризов, Воробьев и Барабанов во втором звене

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренерский штаб олимпийской сборной России во главе с Олегом Браташом определился со стартовым составом на первый матч Кубка АЛРОСА против норвежцев. 

Вратари: Шестеркин (Устинский);

1-е звено: Арзамасцев - Чудинов, Шумаков - Шалунов - Санников;

2-е звено: Рыков - Черепанов, Капризов - Воробьев - Барабанов;

3-е звено: Рафиков - Манухов, Полунин - Красковский - Коршков;

4-е звено: Сергеев - Блажиевский, Дергачев - Основин - Мамин.

Напомним, матч начнется в 19:30 в Санкт-Петербурге на большой арене «Юбилейного».  

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