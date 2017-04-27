Россия - Норвегия. Шестеркин - в воротах, Капризов, Воробьев и Барабанов во втором звене
Тренерский штаб олимпийской сборной России во главе с Олегом Браташом определился со стартовым составом на первый матч Кубка АЛРОСА против норвежцев.
Вратари: Шестеркин (Устинский);
1-е звено: Арзамасцев - Чудинов, Шумаков - Шалунов - Санников;
2-е звено: Рыков - Черепанов, Капризов - Воробьев - Барабанов;
3-е звено: Рафиков - Манухов, Полунин - Красковский - Коршков;
4-е звено: Сергеев - Блажиевский, Дергачев - Основин - Мамин.
Напомним, матч начнется в 19:30 в Санкт-Петербурге на большой арене «Юбилейного».
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