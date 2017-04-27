Россия - Норвегия. Шестеркин - в воротах, Капризов, Воробьев и Барабанов во втором звене

«Думаю, они готовы к НХЛ». Кого из сборной благословили на отъезд в Америку

Браташ не хочет обсуждать отъезд его игроков в НХЛ, Капризов добрым словом вспоминает Захаркина, а Шумаков объясняет уход из «Сибири».