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Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий раунд турнира в Штутгарте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда турнира WTA между россиянками Марией Шараповой и Екатериной Макаровой завершился победой Шараповой. Итоговый счет матча – 7:5, 6:1.

Матч продолжался один час и 19 минут. Шарапова сделала девять эйсов при трех у соперницы, а также допустила семь двойных ошибок (у Макаровой их не было). В следующем раунде Мария сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Турнир WTA

Штугарт (Германия)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 710 900 долларов

Второй раунд

Матч

Шарапова М. (Россия) - Макарова Е. (Россия) - 7:5, 6:1

Место и дата

27 апреля 17:10, , Текстовая трансляция

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