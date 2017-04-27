Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий раунд турнира в Штутгарте
Матч второго раунда
турнира WTA между
россиянками Марией Шараповой и Екатериной Макаровой завершился победой
Шараповой. Итоговый счет матча – 7:5, 6:1.
Матч продолжался один час
и 19 минут. Шарапова сделала девять эйсов при трех у соперницы, а также допустила
семь двойных ошибок (у Макаровой их не было). В следующем раунде Мария сыграет
с эстонкой Анетт Контавейт.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Турнир
WTA
Штугарт (Германия)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 710 900 долларов
Второй раунд
Матч
Шарапова М. (Россия) - Макарова Е. (Россия) - 7:5, 6:1
Место и дата
27 апреля 17:10, , Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически