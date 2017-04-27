Надаль обыграл Андерсона и вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне
Матч
третьего раунда турнира АТР в Барселоне (Испания) между южноафриканцем Кевином
Андерсоном и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой испанского
теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.
Матч
продолжался один час и 34 минуты. Надаль сделал один эйс и не допустил ни одной
двойной ошибки. У Андерсона пять эйсов и одна двойная ошибка. В 1/4 финала
Надаль сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Хен Чун (Южная
Корея).
Турнир
АТР. Барселона (Испания)
Покрытие:
грунт
Призовой
фонд: 2 324 905 евро
Третий раунд
Матч
Андерсон К. (ЮАР) - Надаль Р. (Испания) - 3:6, 4:6
Место и дата
27 апреля 16:00, , Онлайн-трансляция
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