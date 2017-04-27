Дмитрий Чернышенко: КХЛ распределит между клубами не менее 240 млн рублей из доходов

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига по итогам сезона-2016/17 планирует распределить между клубами не менее 240 миллионов рублей из полученных доходов.

Напомним, после сезона-2014/15 КХЛ впервые распределила между клубами 100 миллионов рублей. В следующем сезоне выплаты были удвоены и распределены в зависимости от выступления клубов в сезоне и рейтинга телевизионных трансляций их матчей.

«Лига завершает с прибылью третий сезон подряд, мы держим хорошую форму. Как и в предыдущие два сезона, часть доходов будет распределена между клубами. Планируем, что общая сумма на этот раз составит не менее 240 миллионов рублей», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».