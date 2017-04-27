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Швеция – Россия. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча Чешских игр в рамках Еврохоккейтура между сборными Швеции и России. Матч начнется в 19:30 по Москве.


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