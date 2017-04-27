Швеция – Россия. Онлайн
«Советский
спорт» проводит текстовую трансляцию матча Чешских игр в рамках Еврохоккейтура между
сборными Швеции и России. Матч начнется в 19:30 по Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
|Хоккей
|Анахайм3 : 5Эдмонтон
|Теннис
|Шарапова7:5, 6:1Макарова
|Хоккей
|Швеция0 : 1Россия
|Футбол
|Амкар0 : 2Краснодар
|Футбол
|Анжи0 : 0Томь
|Футбол
|Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
«Советский
спорт» проводит текстовую трансляцию матча Чешских игр в рамках Еврохоккейтура между
сборными Швеции и России. Матч начнется в 19:30 по Москве.