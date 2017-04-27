Михаил Воробьев: Сразу сказал, что поеду в НХЛ. Даже не задумывался о том, чтобы остаться в «Салавате»
Нападающий олимпийской сборной России Михаил Воробьев поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).
- Игроки говорят, что еще есть шанс попасть на чемпионат мира. Сами верите в него?
- Почему нет? Главное - работать, стараться, показывать результат. Думаю, тренеры первой сборной оценят.
- Накануне стало известно, что вы подписали контракт с «Филадельфией». Долго все обдумывали?
- Я в феврале решил, что поеду туда попробовать свои силы, разговаривал с руководством «Флайерз», они сказали, над какими слабыми сторонами поработать. Это осознанное решение. Счастлив, что туда поеду.
- Легко вас «Салават» отпустил?
- Я сразу сказал, что поеду в НХЛ. Даже не задумывался о том, чтобы остаться.
- Контракт у вас двусторонний. Готовы, что в первом сезоне придется больше времени проводить в АХЛ?
- Да, там будет здоровая конкуренция, нужно будет ее выигрывать, чтобы попасть в первую команду, как и везде.
- Партнеры по олимпийской сборной уже поздравили с подписанием контракта?
- Да, еще общался с ребятами из Северной Америки, они меня тоже поздравили.
- «Салават» вам обещал много игрового времени в первых двух звеньях, не факт, что так будет в НХЛ.
- Начнем с того, что в «Салавате» мне не говорили, что у меня будет много игрового времени. Там любой игрок может выйти. Если будешь страдать фигней - тренер не будет ставить в состав. Не знаю, откуда взяли такую информацию.
- Вайсфельд так говорил.
- Может, его корреспонденты неправильно поняли, - приводит слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, олимпийская сборная России разгромила сборную Норвегии со счетом 8:2. В составе россиян дубль оформили Кирилл Капризов и Артем Блажиевский, еще по шайбе забросили Михаил Воробьев, Егор Коршков, Александр Барабанов и Степан Санников. У норвежцев отличились Томас Ульсен и Андреас Хайер.
«Кубок АЛРОСА» проходит с 27 по 29 апреля в Петербурге. Второй матч на турнире олимпийская сборная России проведет 29 апреля против команды Словении.