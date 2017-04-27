Михаил Воробьев: Сразу сказал, что поеду в НХЛ. Даже не задумывался о том, чтобы остаться в «Салавате»

Нападающий олимпийской сборной России Михаил Воробьев поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).

- Игроки говорят, что еще есть шанс попасть на чемпионат мира. Сами верите в него?

- Почему нет? Главное - работать, стараться, показывать результат. Думаю, тренеры первой сборной оценят.

- Накануне стало известно, что вы подписали контракт с «Филадельфией». Долго все обдумывали?

- Я в феврале решил, что поеду туда попробовать свои силы, разговаривал с руководством «Флайерз», они сказали, над какими слабыми сторонами поработать. Это осознанное решение. Счастлив, что туда поеду.

- Легко вас «Салават» отпустил?

- Я сразу сказал, что поеду в НХЛ. Даже не задумывался о том, чтобы остаться.

- Контракт у вас двусторонний. Готовы, что в первом сезоне придется больше времени проводить в АХЛ?

- Да, там будет здоровая конкуренция, нужно будет ее выигрывать, чтобы попасть в первую команду, как и везде.

- Партнеры по олимпийской сборной уже поздравили с подписанием контракта?

- Да, еще общался с ребятами из Северной Америки, они меня тоже поздравили.

- «Салават» вам обещал много игрового времени в первых двух звеньях, не факт, что так будет в НХЛ.

- Начнем с того, что в «Салавате» мне не говорили, что у меня будет много игрового времени. Там любой игрок может выйти. Если будешь страдать фигней - тренер не будет ставить в состав. Не знаю, откуда взяли такую информацию.

- Вайсфельд так говорил.

- Может, его корреспонденты неправильно поняли, - приводит слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».