Александр Барабанов: Олимпийская сборная считается резервом? Не обидно, всем дается шанс проявить себя

Нападающий олимпийской сборной России Александр Барабанов поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).

- Когда ведешь 4:0, начинаешь успокаиваться. Они сразу забили в большинстве. Слава Богу, мы потом забили - и все сложилось.

- Насколько комфортно играть с Капризовым и Воробьевым?

- Комфортно, ребята хорошо понимают игру, они талантливые. Забивали классные голы.

- Насколько сложно после празднования чемпионства было снова тренироваться?

- Мы отдыхали пять дней, а потом в Новогорске собрались, потренировались. Нормально.

- Удивило, что столько людей пришло?

- Я знал, что столько пришло - на ВХЛ много ходят!

- Вы считаетесь резервом сборной. Не обидно?

- Да нет, не обидно. Всем дается шанс проявить себя. Хорошо, что вызвали, - приводит слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».