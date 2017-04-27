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Александр Барабанов: Олимпийская сборная считается резервом? Не обидно, всем дается шанс проявить себя

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий олимпийской сборной России Александр Барабанов поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).

- Когда ведешь 4:0, начинаешь успокаиваться. Они сразу забили в большинстве. Слава Богу, мы потом забили - и все сложилось.

- Насколько комфортно играть с Капризовым и Воробьевым?
- Комфортно, ребята хорошо понимают игру, они талантливые. Забивали классные голы.

- Насколько сложно после празднования чемпионства было снова тренироваться?
- Мы отдыхали пять дней, а потом в Новогорске собрались, потренировались. Нормально.

- Удивило, что столько людей пришло?
- Я знал, что столько пришло - на ВХЛ много ходят!

- Вы считаетесь резервом сборной. Не обидно?
- Да нет, не обидно. Всем дается шанс проявить себя. Хорошо, что вызвали, - приводит слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, олимпийская сборная России разгромила сборную Норвегии со счетом 8:2. В составе россиян дубль оформили Кирилл Капризов и Артем Блажиевский, еще по шайбе забросили Михаил Воробьев, Егор Коршков, Александр Барабанов и Степан Санников. У норвежцев отличились Томас Ульсен и Андреас Хайер.

«Кубок АЛРОСА» проходит с 27 по 29 апреля в Петербурге. Второй матч на турнире олимпийская сборная России проведет 29 апреля против команды Словении.

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