Кирилл Капризов: Барабанов здорово играет, мы почти сразу стали хорошо понимать друг друга

Нападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).



- Было заметно, что вы намного сильнее норвежцев.

- Все равно они достаточно цепкие, старались играть весь матч. Просто так получилось, что победили 8:2.

- Как вам взаимодействие с Барабановым?

- Он здорово играет, мы третий день катаемся вместе. Хорошо, что почти сразу стали хорошо понимать друг друга.

- Ожидали, что на матче будет около 5 000 зрителей?

- Все же знают, что в Петербурге очень хорошо болеют. На матчах КХЛ всегда полный стадион, поэтому ждали поддержки. Спасибо болельщикам, что пришли.

- Не обидно, что приз лучшего игрока матча получил Барабанов, а не вы?

- Если честно, нет. Я только рад за него.

- Как думаете, у вас есть шанс попасть в состав сборной на чемпионат мира?

- Честно говоря, не знаю, есть ли у меня шансы. Это не у меня надо спрашивать.

- Как ваша форма сейчас?

- Тренируюсь, стараюсь, - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».