Кирилл Капризов: Барабанов здорово играет, мы почти сразу стали хорошо понимать друг друга
Нападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).
- Было заметно, что вы намного сильнее норвежцев.
- Все равно они достаточно цепкие, старались играть весь матч. Просто так получилось, что победили 8:2.
- Как вам взаимодействие с Барабановым?
- Он здорово играет, мы третий день катаемся вместе. Хорошо, что почти сразу стали хорошо понимать друг друга.
- Ожидали, что на матче будет около 5 000 зрителей?
- Все же знают, что в Петербурге очень хорошо болеют. На матчах КХЛ всегда полный стадион, поэтому ждали поддержки. Спасибо болельщикам, что пришли.
- Не обидно, что приз лучшего игрока матча получил Барабанов, а не вы?
- Если честно, нет. Я только рад за него.
- Как думаете, у вас есть шанс попасть в состав сборной на чемпионат мира?
- Честно говоря, не знаю, есть ли у меня шансы. Это не у меня надо спрашивать.
- Как ваша форма сейчас?
- Тренируюсь, стараюсь, - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, олимпийская сборная России разгромила сборную Норвегии со счетом 8:2. В составе россиян дубль оформили Кирилл Капризов и Артем Блажиевский, еще по шайбе забросили Михаил Воробьев, Егор Коршков, Александр Барабанов и Степан Санников. У норвежцев отличились Томас Ульсен и Андреас Хайер.
«Кубок АЛРОСА» проходит с 27 по 29 апреля в Петербурге. Второй матч на турнире олимпийская сборная России проведет 29 апреля против команды Словении.