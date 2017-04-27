Олег Браташ: Завтра всю тренировку будем работать над меньшинством. Я вам клянусь!
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).
- Многое получалось, особенно в атаке. Хорошо сыграло звено Воробьева, понравилось их взаимодействие. Не без ошибок - это все понятно. Будем стараться улучшать свою игру.
- Два гола в меньшинстве пропустили.
- Завтра всю тренировку будем работать над меньшинством. Я вам клянусь!
- Как вам с точки зрения антуража турнир?
- Очень понравилось! Организация на высочайшем уровне, - приводит слова Браташа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, олимпийская сборная России разгромила сборную Норвегии со счетом 8:2. В составе россиян дубль оформили Кирилл Капризов и Артем Блажиевский, еще по шайбе забросили Михаил Воробьев, Егор Коршков, Александр Барабанов и Степан Санников. У норвежцев отличились Томас Ульсен и Андреас Хайер.
«Кубок АЛРОСА» проходит с 27 по 29 апреля в Петербурге. Второй матч на турнире олимпийская сборная России проведет 29 апреля против команды Словении.