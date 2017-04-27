Олег Браташ: Завтра всю тренировку будем работать над меньшинством. Я вам клянусь!

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).

- Многое получалось, особенно в атаке. Хорошо сыграло звено Воробьева, понравилось их взаимодействие. Не без ошибок - это все понятно. Будем стараться улучшать свою игру.

- Два гола в меньшинстве пропустили.

- Завтра всю тренировку будем работать над меньшинством. Я вам клянусь!

- Как вам с точки зрения антуража турнир?

- Очень понравилось! Организация на высочайшем уровне, - приводит слова Браташа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».